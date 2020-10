Covid, in Germania oltre 5 mila contagi in 24 ore: è la prima volta da aprile

Covid, in Germania è ancora boom di contagi, con oltre 5 mila casi in 24 ore: è la prima volta da aprile. Per la prima volta da aprile, infatti, in Germania sono stati rilevati oltre 5 mila nuovi casi di contagio da Coronavirus in 24 ore. I numeri divulgati dal Robert Koch Institut questa mattina parlano di 5.132 nuove infezioni, oltre mille in più rispetto alle 4.122 di ieri.

Record negativo

Il precedente record negativo rispetto ad aprile risale a sabato, quando i nuovi positivi erano stati 4.721. Dall'inizio della pandemia, i casi totali sono stati 334.585 nel paese, i decessi causati dal Covid-19 9.677, 43 dei quali nelle ultime 24 ore.

Dpcm, il limite di 6 ospiti divide: ecco le nuove regole per "sanificare" le feste

Nuovo Dpcm, testo integrale del 13 ottobre 2020: tutte le misure dalle cene allo sport ai locali

Bus e metro affollati, il governo: orari sfalsati per le scuole e gli uffici Nella lotta al coronavirus c'è quella che viene chiamata dagli esperti "falla di sistema": stazioni, bus, metro, treni di pendolari strapieni di passeggeri. Senza il distanziamento obbligatorio. E questo in barba alla prescrizione, ribadita dal nuovo Dpcm , di una capienza non superiore all'80%.





Ultimo aggiornamento: 08:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA