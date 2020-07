Covid, il presidente della Sassonia: «La seconda ondata è già qui, nuovi cluster ogni giorno»

«La seconda ondata» della pandemia di Covid-19 «è già qui». Lo ha affermato dalle pagine del Rheinische Post il ministro-presidente del Land della Sassonia (Germania orientale), Michael Kretschmer. «Abbiamo nuovi cluster di contagi ogni giorno», ha aggiunto stando all'agenzia di stampa Dpa. Tuttavia, secondo Kretschmer, il lavoro dei Lander con le autorità sanitarie per arginare la seconda ondata «sta funzionando bene». Nella sua visione, la Germania trae un vantaggio reale dalla struttura federale, essendo in grado di operare in modo più preciso a livello locale grazie ai poteri posti nelle mani dei sedici stati federati. Ieri il Robert Koch Institut, l'ente nazionale responsabile per il controllo e la lotta contro le malattie infettive, aveva indicato un forte aumento del numero giornaliero di nuovi casi di coronavirus in Germania.

Coronavirus, l'Oms: «In un giorno 284mila contagi, record assoluto». Bahamas in lockdown, in Belgio e Cina casi in aumento

Coronavirus, il New York Times elogia il "modello Italia": «Perché l'America non fa come lei?»

Coronavirus, oltre 15 milioni di casi nel mondo. Germania, risalgono i contagi. Polveriera Argentina

Ultimo aggiornamento: 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA