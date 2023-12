Comune, fumata bianca per il contratto integrativo

Sottoscritto questa mattina dalla delegazione trattante di parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, alla presenza dell’assessore al Personale Carmen Coppola, il nuovo contratto integrativo decentrato del Comune di Benevento che ha recepito le innovazioni normative e procedimentali introdotte dall’ultimo contratto nazionale Funzioni locali.

Nel nuovo contratto, fanno sapere da Palazzo Mosti, sono stati finanziati tutti gli istituti contrattuali incentivanti, con alcuni incrementi. L’intesa dà il via libera anche alle progressioni economiche all’interno delle aree, incrementa il fondo destinato alle indennità per specifiche responsabilità e alle performance e prevede un significativo incremento per il finanziamento delle «posizioni di elevata qualificazione» (ex posizioni organizzative, le cosiddette vice-dirigenze).