Big data e programmazione sanitaria in epoca post Covid, convegno a Napoli

Mercoledì 13 settembre all’Hotel Royal Continental di Napoli (ore 9) saranno presentati i dati del progetto del Dipartimento di Sanità Pubblica (responsabile scientifico Prof.ssa Maria Triassi) “Big data sanitari per la prevenzione e pianificazione sanitaria in epoca post Covid-19 in regione Campania”.

Il progetto mira ad utilizzare i big data sanitari estratti dai flussi informativi regionali per la validazione di algoritmi atti ad identificare pazienti a rischio Covid -19 residenti in Regione Campania e profilare l’utilizzo di risorse sanitarie in relazione alle strategie preventive ed eventualmente, in caso di infezione da Covid -19, a supporto della pianificazione e programmazione sanitaria regionale e nazionale.