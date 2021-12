Covid nei flaconcini in vendita online a 33,50 euro per infettarsi ed ottenere il Green pass

Un uomo è stato arrestato Olanda per i suoi collegamenti a un sito Web che permetteva di ordinare dei flaconcini (piccoli contenitori di liquidi monouso) per autoinfettarsi con il coronavirus. A riportare la notizia è il quotidiano olandese De Telegraaf. Quest'uomo, la cui identità non è stata rivelata, è accusato di truffa dalla Guardia di Finanza e sono in corso indagini per verificare il reale contenuto del prodotto messo in vendita.

