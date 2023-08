Fatalità imprevedibile o errore imperdonabile? Mark e Kiri non si danno pace. Loro figlia è morta mentre erano in crociera sul catamarano. L'avevano legata a un'imbracatura sul ponte. L'avevano lasciata mentre guardava un film. Poi, i due genitori sono andati a cucinare in cambusa. Ma al ritorno la tragica sopresa. La bambina era in acqua. Annegata. I tentativi per rianimarla non hanno dato i frutti sperati. E così la piccola, di 13 mesi, è morta. Si chiamava Māhina Toki. Era sulla barca Kalamari, attraccata a Musket Cove, nelle Fiji occidentali.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, si ritiene che la bambina si sia liberata dall'imbracatura e sia finita in mare. I genitori, però, non si sono accorti di nulla. Poi hanno cercato il corpo della piccola. E l'hanno trovato mentre galleggiava in mare. I tentativi di rianimarla? Inutili.

Il racconto

Un compagno della crociera ha deciso di aprire una pagina per raccogliere fondi. Le spese sono per i voli di ritorno in Nuova Zelanda, il costo del funerale e "tutto ciò di cui hanno bisogno per ricostruire le loro vite". La bambina viene descritta "felice e sorridente, che amava l'acqua e la vita in barca". Ora i genitori stanno tornando a casa a Great Barrier Island.

Le donazioni

Sono già stati raccolti più di 32.000 dollari. La polizia delle Fiji sta indagando sulla morte. Un portavoce del Ministero degli affari esteri e del commercio neozelandese ha detto che era a conoscenza del decesso e stava fornendo assistenza consolare, ha riferito il New Zealand Herald.