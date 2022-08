Ilary Blasi, catamarano “High life” in Croazia: ecco quanto costa la vacanza della showgirl romana

Vacanza da sogno per Ilary Blasi. La showgirl romana si sta godendo gli ultimi giorni di agosto in Croazia con la figlia Isabel e gli amici. Il gruppo ha scelto di noleggiare uno yacht sulla costa della Dalmazia così da riuscire a raggiungere le diverse destinazioni più velocemente.

Si tratta dello High life, un catamarano Lagoon 50 con sette cabine (una singola e sei doppie) in grado di ospitare fino a 14 persone. L'imbarcazione è dotata di un ampio salotto interno con letto extra, sei bagni con doccia e comodo spazio esterno con divanetti, cuscini e reti sospese.

Ilary Blasi, in Croazia con Isabel e amici, lancia il doppio bikini (non abbinato)

I costi

Gestito dalla compagnia di charter Master Yachting, il costo per noleggiare il catamarano varia molto in base al periodo in cui si decide di viaggiare, da quante persone occupano la barca e dagli optional che si decide di avere a bordo. Il prezzo per noleggiare l'imbarcazione nelle settimane centrali di agosto parte da 14.000 euro a settimana.