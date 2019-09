«Dammi la mano: non ti lascio travolgere», così il camionista eroe ha salvato due donne dall'alluvione

Un camionero, Vicente Buendía, no duda en poner en riesgo su vehículo y a sí mismo para rescatar a dos jóvenes sorprendidas por una riada en Molina de Segura (Murcia).

Qué sería el mundo sin héroes anónimos.... pic.twitter.com/zieljX87Nz — Ibon Perez (@ibonpereztv) September 13, 2019

Sabato 14 Settembre 2019, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un camionista spagnolo è diventato un eroe locale salvando due donne consecutivamente in una strada allagata dalla pioggia torrenziale nella città di Molina del Segura, nella provincia di Murcia.L'ondata di maltempo che il paese sta attraversando in questi giorni ha trasformato le strade della città di Molina del Segura in un fiume.Un residente è riuscito a registrare le immagini del primo salvataggio, che sono state diffuse attraverso i social. Una ragazza, sorpresa dalla forte ondata di acqua, si è aggrappata a un albero per non essere trascinata via dalla corrente.In quel momento il camionista, Vicente Buendía, è apparso con il suo camion, facendo retromarcia fino a raggiungere la giovane donna, che all'inizio è sembrata riluttante a lasciare l'albero, per paura di scivolare e di essere trascinata dalla forza dell'acqua.Dalle immagini si nota che l'uomo pazientemente, tenta di convincerla a farsi aiutare e afferrandole la mano la mette in salvo sul mezzo pesante.In un'intervista all'emittente Cope, l'autista del camion ha spiegato che «la ragazza era in serio pericolo» e non ha esitato a aiutarla. Inoltre, il camionista ha raccontato che la medesima scena si è presentata pochi metri dopo nella stessa strada. «Mi sono girato nell'altra direzione e poco dopo c'era un'altra ragazza nella stessa situazione. Sono andato a prenderla», ha sottolineato l'uomo.