Marcinelle, 70 anni dopo identificate due delle 14 vittime ancora senza nome: uno era italiano

A quasi 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, in cui persero la vita 262 persone, un test del Dna ha rivelato l'identità di due delle 14 vittime non ancora identificate, e sepolte nel cimitero dei minatori del Bois du Cazier. Si tratta di un italiano e un belga: l'italiano si chiamava Dante Di Quilio, il belga Oscar Pellegrims.

Chi sono le due vittime identificate

Le autorità del Belgio hanno presentato oggi i risultati di una lunga indagine sul crollo della miniera, svolta in collaborazione con la polizia giudiziaria italiana. Nessuna corrispondenza invece tra i resti riesumati e Francesco Cicoria, il padre di Michele Cicoria, promotore dell'iniziativa.

Il disastro di Marcinelle

Il disastro di Marcinelle avvenne la mattina dell'8 agosto 1956, in una miniera di carbone in Belgio: in un incendio morirono 262 persone, di cui 136 immigrati italiani. In quegli anni infatti la poca manodopera a disposizione in Belgio, e la precaria situazione economica del nostro Paese - soprattutto nelle Regioni del Sud - portò una gran quantità di italiani ad emigrare nel Paese per fare i minatori. Nel 1946 con il 'Protocollo italo-belga' migliaia di lavoratori si trasferirono in Belgio in cambio di grosse forniture di carbone: nel 1956, l'anno della tragedia, tra i 142mila minatori all'opera 63mila erano stranieri, e tra questi 44mila erano italiani.