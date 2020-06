Egitto, incendio in un ospedale Covid ad Alessandria: 7 morti e pazienti intossicati

Una tragedia nella tragedia. Un incendio è scoppiato questa mattina in un reparto per pazienti Covid-19 in un ospedale privato “El Badrawy” nella zona Sidi Beshr, ad Alessandria, in Egitto. Bilancio: 7 morti e diversi intossicati. A riferirlo anche i media locali secondo cui le vittime sarebbero sei uomini e una donna, morti soffocati.

All’origine dell’incendio ci sarebbe un corto circuito nel sistema dell’aria condizionata. Le indagini sono ancora in corso per tutte le verifiche del caso. Gli altri pazienti sono stati subito trasferiti in un altro ospedale della città. I vigili del fuoco sono ancora all’opera con cinque autobotti. La magistratura ha avviato subito indagini a tappeto, tutte le piste sono ancora aperte.

