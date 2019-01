Ghosn portato in aula in manette. Avvocato contesta accuse e chiede libertà su cauzione

Martedì 8 Gennaio 2019, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2019 16:13

TOKYO - Il team legale dell'ex presidente del gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi, Carlos Ghosn, ha presentato una richiesta al tribunale di Tokyo per chiederne la scarcerazione e la concessione della libertà su cauzione, malgrado lo stesso avvocato dell'ex top manager abbia detto di nutrire poche speranze che la mozione venga accordata prima dell'inizio del processo. La domanda è stata presentata in anticipazione di una possibile nuova incriminazione, che di fatto estenderebbe il periodo detentivo oltre l'attuale scadenza dell'11 gennaio.questa mattina davanti al giudice per l'udienza preliminare, nella sua prima apparizione pubblica in 7 settimane, contestando di fatto le accuse del pubblico ministero di aver occultato ingenti compensi in un periodo compreso tra il 2010 e il 2017, oltre a negare di aver commesso una serie di illeciti finanziari, tra cui il trasferimento di circa 15 milioni di dollari ad una succursale saudita, per cui è indagato di abuso di fiducia., l'avvocato di Ghosn ha inoltre dichiarato di non ritenere ci siano i presupposti legali per un prolungamento della detenzione, ne di considerare giustificabile la motivazione del giudice di respingere la richiesta di libertà su cauzione. Durante l'udienza l'ex tycoon 64enne è stato accompagnato in aula in manette, ed è apparso più magro rispetto al giorno del suo arresto, lo scorso 19 novembre, fanno notare i media nipponici.ha sollevato numerose perplessità sulla volontà delle autorità legali di estendere il fermo, così come la conduzione degli interrogatori nei quali non è consentita la presenza dell'avvocato. Nel sistema giudiziario giapponese non è prevista la presunzione di innocenza e l'imputato può essere trattenuto dalla polizia fino a 23 giorni in assenza di un'incriminazione, con ulteriori proroghe prima dell'inizio effettivo del processo.