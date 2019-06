Giovedì 27 Giugno 2019, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2019 19:43

Usava il suohe si credevano, ginecologo di Ottawa, è stato sospeso dall'ordine dei medici per aver usato il suo sperma per le sue pazienti. Per decenni ha tenuto un comportamento deontologicamente scorretto approfittando della fiducia e dello stato d'animo scosso delle donne che dsi rivolgevano a lui.Secondo quanto riporta anche l 'Independent a far scoppiare il caso è stata una delle figlie inconsapevoli del dottore, oggi grande. Facenoha scoperto di essere figlia del ginecologo che aveva aiutato la madre, così ha denunciato avviando un processo a catena in cui altre persone hanno scoperto il terribile operato del dottore. Molte donne si rivolgevano a lui credendo di essere sterili, pensavano che avrebbe potuto avere dei rimedi per far in modo che potessero avere dei bambini, ma nessuna ha mai sospettato nulla di simile.Oggi l'uomo è stato sospeso dal suo lavoro e condannato a pagare una multa diin meno di un mese.