Giovanna Pancheri, giornalista di SkyTg24, ha contratto il Covid-19: «Dopo 14 giorni sono ancora positiva»

Giovanna Pancheri è una giornalista, corrispondente negli Stati Uniti per SkyTg24. Al rientro dagli Usa, quasi un mese fa, ha iniziato ad avvertire i primi sintomi del Covid-19. Il 23 ha fatto il tampone: positiva. Dal 17 marzo non era più attiva sui suoi canali social e attraverso un videomessaggio pubblicato oggi ha raccontato la sua storia, la malattia e il cammino che deve ancora affrontare per sconfiggerla del tutto.

«Ho aspettato un po' a fare questo video perché speravo di poterlo fare dandovi delle notizie positive della mia completa guarigione - ha raccontato la Pancheri - ancora non è così, purtroppo oggi ho avuto il risultato del nuovo tampone che ho fatto quello che arriva 14 giorni dopo la prima diagnosi, purtroppo sono ancora alle prese con il Covid-19».

«Sul momento quando ti viene detto sembra quasi una sentenza, fortunatamente questa malattia si può superare - ha proseguito la giornalista - Ho avuto dei sintomi tutto sommato lievi se si guardano immagini dal Paese. Ci sono dei sintomi che sono una spia importante: uno su tutti la perdita dell'olfatto. Se lo avete lo capite, non avete il naso congestionato ma improvvisamente non sentite più gli odori».

«Vorrei ringraziare i medici che mi sono stati vicino in questa situazione, anche la Asl Roma1 - ha detto ancora la Pancheri - È una malattia molto debilitante, non esistono reali cure e una voce del dottore che ti monitora quotidianamente è molto importante. Ringrazio la mia famiglia che mi ha permesso di vivere questo isolamento senza necessità di uscire. Mi mettono pranzo e cena davanti la porta da circa un mese. L'isolamento funziona, è importantissimo, ho deciso di farlo giù prima che fosse obbligatorio. E fortunatamente l'ho fatto, ho salvato la mia famiglia. Fatelo con grande severità, dovete essere molto rigidi».

«Sono un esempio di come questa malattia possa durare più di quattordici giorni - ha concluso nel video - Il tampone l'ho rifatto venerdì, stamattina mi è arrivato il risultato di positività, lo rifarò penso tra una settimana. Ci tenevo a farvi gli auguri di Pasqua e mi sembrava giusto spiegarvi perché sono sparita in questi giorni».



Ultimo aggiornamento: 16:19

