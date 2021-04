Le morti quotidiane di Covid-19 sono scese al di sotto di quelle causate dagli incidenti stradali. La notizia arriva dall'Inghilterra. Il Regno Unito ha registrato 4 morti per Covid-19 negli ultimi 28 giorni, il dato più basso dal 7 settembre. In confronto la Gran Bretagna registra 5 morti per incidenti stradali al giorno, come comunica il dipartimento dei trasporti.

