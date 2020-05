Grecia e Croazia pronte alle vacanze da luglio: ecco le condizioni per i turisti

Leggi anche

Ultimo aggiornamento: 14:56

sono pronte a. I due paesi, che sembrano averhanno parlato di un'apertura al turismo che sarà possibile dal prossimo. In attesa che l'Unione europea esponga lesu come riaprire le destinazioni turistiche senza mettere in pericolo la salute pubblica, i due paesi pare si stiano organizzando.Sarà necessario osservare rigide regole per quanto riguarda l'igiene e la sanificazione dei luoghi comuni, oltre al fatto che tutti dovranno avere buonsenso e rispettare le misure di sicurezza anche in vacanza. Il ministro per il Turismo, Dario Franceschini, ha più volte sottolineato che le vacanze si faranno, possibilmente in Italia, pensando addirittura ad un bonus per chi si muoverà all'interno del nostro paese.La Grecia, la cui economia si basa per buona parte sul turismo, prima della pandemia stava vedendo lievi cenni di ripresa dalla crisi economica, per questo sta cercando di organizzarsi al meglio per dare via alla nuova stagione ma con le dovute precauzioni. Potrebbe diventare obbligatorio il test prima di accedere nel territorio nazionale, test che ovviamente dovrà aver avuto esito negativo. Anche la Croazia sta pensando a una riapertura dei confini nazionali, in collaborazione anche con i paesi confinanti. In questo caso la nazione potrebbe imporre ai turisti il certificato sanitario che attesti la negatività al virus da parte del paese da cui si parte.