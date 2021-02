Grecia, arrestato per stupro l'ex direttore del Teatro nazionale: la vittima ha 14 anni. L'indagato nega le accuse

L'accusa è pesantissima: violenza sessuale in danno di un ragazzo di 14 anni. E così l'attore e regista greco Dimitris Lignadis, ex direttore artistico del Teatro Nazionale greco, è finito in manette per stupro di minore. Lo riporta la Bbc. Lignadis, 56 anni, avrebbe abusato della giovanissima vittima nel 2010. Sulle sue spalle pesa anche una seconda contestazione, relativa a un'aggressione.

L'ex direttore artistico del Teatro Nazionale, però, nega tutte le accuse. Il suo avvocato ha inoltre precisato che l'uomo è stato arrestato ieri sera dopo essersi presentato volontariamente in una stazione di polizia di Atene. Secondo il quotidiano greco Ekathimerini, Lignadis è in carcere in attesa di comparire davanti a un giudice. L'attore si è dimesso dalla carica di direttore artistico all'inizio del mese, lamentandosi per un «clima tossico di voci, allusioni e fughe di notizie». Il suo arresto arriva settimane dopo che l'ex campionessa olimpica greca Sofia Bekatorou ha rivelato di essere stata molestata sessualmente da un dirigente della Federazione della Vela ellenica provocando un'ondata del movimento #Metoo in Grecia.

