Guerra in Ucraina diretta oggi 10 aprile. Attacco nella notte, bombe russe su Kherson. Cnn: Zelensky cambia i piani per documenti Usa

Guerra in Ucraina, diretta oggi 10 aprile a quattordici mesi dall'attacco della Russia a Kiev. I bombardamenti delle truppe di Mosca non si sono interrotti nemmeno il giorno di Pasqua. Le forze russe hanno bombardato nella notte due comunità nell'oblast ucraino di Kherson, ha detto il governatore Oleksandr Prokudin citato dai media locali. «Le bombe hanno appena colpito il villaggio di Novoberyslav, nella comunità di Beryslav. I caccia nemici hanno anche sganciato tre ordigni sul villaggio di Kizomys, nella comunità di Bilozerka», ha riferito Prokudin su Telegram.

Truppe americane, francesi, britanniche e lettoni in Ucraina

In Ucraina è attivo un piccolo contingente di meno di un centinaio di addetti alle operazioni speciali di paesi Nato come Usa, Francia, Regno Unito e Lettonia: è quanto suggerisce una slide dei documenti top secret americani trapelati e finiti online, secondo quanto scrive il Guardian, riportando la smentita di Parigi, che esclude di aver soldati 'on the ground'.

Distruzioni a Mariupol

Le truppe occupanti russe stanno demolendo la stazione ferroviaria centrale di Mariupol e diversi edifici circostanti, semidistrutti durante l'assedio della città da parte delle forze di Mosca, ha dichiarato su Telegram il consigliere comunale in esilio Petro Andriushchenko. La stazione ferroviaria è stata smantellata presumibilmente «per la costruzione di un grande hub logistico», ha detto Andriuschenko citato dai media ucraini. Un video incluso nel post del consigliere comunale mostra una stazione ferroviaria praticamente distrutta con accanto una gru da cantiere.