Impressionante incendio in un hotel spagnolo causo lo sgombero di 260 clienti - Video

🔥🏨 #Benicassim

Imágenes del incendio a las 14:10h. pic.twitter.com/sRnPC0GthM — VOST Comunitat Valenciana (@VOSTcvalenciana) August 12, 2020

El incendio del hotel en #Benicassim se ha dado por extinguido. Han intervenido un total de 7 dotaciones de #Bomberos, desalojadas 260 personas , 2 de ellas afectadas leves por inhalación de humo. Afectados un total de 11 vehículos ( 9 parcialmente y 2 totalmente). Finalizado. pic.twitter.com/6TL860ihqf — CPBC (@SIAB_Castellon) August 12, 2020

Uno spaventoso incendio è stato registrato nell'Hotel Servigroup Trinimar di Benicàssim, un comune spagnolo della Comunità Valenciana. Secondo quanto riferito dal Consorzio provinciale dei vigili del fuoco di Castellón le fiamme si sono sprigionate nel parcheggio della struttura e si è poi propagato nei vari piani dell'albergo.Le fiamme hanno provocato una grande colonna di fumo nero, generando grande apprensione anche nella zona immediatamente adiacente alla struttuta ricettiva.L'incidente ha costretto lo sgombero di circa 260 ospiti che si trovavano nel complesso alberghiero e due uomini sono stati trasferiti all'Ospedale Generale di Castellón per un'intossicazione dovuta all'inalazione del fumo.L'incendio, di cui non sono state ancora rese note le cause, è stato controllato in pochi minuti dalle sette squadre dei vigili del fuoco che sono giunte prontamente sul posto.