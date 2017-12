Incidente stradale, muoiono 11 amiche della sposa: «Stavano tornando a casa dopo il matrimonio»

Domenica 24 Dicembre 2017, 14:55 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matrimonio choc. Tragico incidente stradale: undici amiche della sposa di ritorno da un matrimonio sono morte quando l'autista del veicolo a bordo del quale si trovavano ha perso ieri sera il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un casello a Kano, nel nordovest del Paese.Accade in Nigeria. Lo ha riferito la polizia stradale, secondo cui il veicolo si è spezzato in due, otto delle donne sono morte sul posto mentre le altre tre in ospedale.Altre tre donne, che stavano accompagnando la sposa a casa, sono rimaste ferite e con loro l'autista. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stata la velocità eccessiva con cui procedeva il mezzo.