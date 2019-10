Joker, paura per Joaquin Phoenix: l'attore vittima di uno spaventoso incidente stradale

Domenica 13 Ottobre 2019, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2019 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grazie alla sua interpretazione da protagonista in Joker,è senza ombra di dubbio l'attore del momento. In uno dei momenti più felici della sua carriera, però, l'attore ha avuto un grosso spavento a causa di unda cui è uscito miracolosamente illeso., 45 anni tra due settimane, è stato infatti protagonista di un tremendo impatto con un. L'attore, a bordo di unaall'interno di un parcheggio, ha preso una curva a velocità troppo elevata, finendo per perdere il controllo dell'auto e schiantarsi contro un veicolo pesante dei pompieri. Lo riporta TMZ L'auto guidata da Phoenix è andata quasi completamente distrutta, ma l'attore ne è uscito miracolosamente illeso ed è stato in grado di scendere dall'auto sulle proprie gambe e contattare vigili del fuoco e polizia per denunciare il sinistro. Successivamente, un'ambulanza ha accompagnatoin ospedale per alcuni accertamenti, ma l'attore è stato dimesso poco dopo.Cresciuto in una comunità hippie insieme ai genitori e ai suoi quattro fratelli (tra cui River, talento purissimo stroncato prematuramente da una overdose di eroina),è destinato a fare incetta di premi grazie al ruolo da protagonista in Joker. Una svolta importante per l'attore, anche grazie ad un radicale cambiamento dei comportamenti sul set e davanti a critica e stampa.