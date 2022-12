Centrali nucleari, problemi in Bulgaria a Kozloduy che già qualche mese fa era stata al centro delle cronache. Una prima interruzione avvenne il 30 ottobre scorose, poche ore dopo che il reattore 6 era entrato in funzione dopo essere stato rifornito di combustibile nucleare fresco, ed era rimasto fuori servizio per una settimana a causa di una perdita di idrogeno del sistema di raffreddamento del generatore.

Power unit six of the Kozloduy #nuclear power plant will be switched off for scheduled repair works to remove a fault in a heat carrier. After the fault is repaired, unit six will be switched back to the power grid.



— Bulgarian News Agency (@BTAnewsENG) December 9, 2022