​La partita tra Liverpool e Atletico Madrid ha causato «41 decessi in più» per Covid-19, lo dice uno studio

La partita che è stata disputata l'11 marzo ha visto la partecipazione di 3.000 fan dalla Spagna e è stato l'ultimo importante incontro ospitato nel Regno Unito a causa del coronavirus.



Un'analisi dei dati effettuata dal British National Health Service (NHS), pubblicata dal quotidiano The Times, sostiene che la partita in questione avrebbe causato «41 decessi in più», essendo stata occasione di contagio da covid-19.



La partita che si è svolta all'Anfield Stadium di Liverpool, che una capacità di circa 54.000 spettatori, nell'occasione ha ospitato 3.000 tifosi spagnoli e solo due giorni dopo, il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha decretato lo stato di allarme della Spagna.

Secondo il portale Eurosport, il direttore della sanità pubblica di Liverpool, Matthew Ashton, aveva assicurato all'inizio di aprile che la decisione di realizzare la partita era un «errore», che probabilmente ha influenzato l'aumento dei contagi in città.



Giorni dopo, il sindaco di Liverpool Steve Rotheram ha chiesto l'apertura di un'indagine sull'accaduto. «Se le persone sono state infettate durante l'evento sportivo che riteniamo non dovesse aver luogo, è scandaloso», ha sottolineato.

Da parte sua, il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha riconosciuto in aprile che «è stato un errore» per i fan dell'Atletico recarsi nella città britannica.



Il numero totale di decessi per covid-19 nel Regno Unito è di 36.793 e i casi confermati hanno raggiunto 259.559. Nel frattempo, la Spagna registra un totale di 28.752 morti e 235.772 infetti.

In questo contesto, gli accademici dell'Imperial School di Londra e dell'Università di Oxford calcolano che fino a quella data la Spagna aveva già registrato 640.000 infetti, mentre la cifra nel Regno Unito ha raggiunto i 100.000. Pertanto, il modello di dati che ha studiato le cifre del SSN stima che il match Liverpool e Atletico Madrid è correlato a 41 morti aggiuntivi. Ultimo aggiornamento: 14:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA