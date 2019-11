Londra, Boris Johnson: «Grazie ai passanti e alla polizia per l'immenso coraggio»

Londra, attacco terroristico al London Bridge: il premier Boris Johnson esprime sui socal i suoi ringrazimenti ai passanti che hanno disarmato l'aggressore armato di coltello e al pronto intervento delle forze di polizia: «Voglio ringraziare i servizi di emergenza e il pubblico per il loro immenso coraggio nel rispondere a questo sospetto attacco terroristico al London Bridge. Si tratta di un incidente terribile e i miei pensieri vanno alle vittime e alle famiglie». A twittarlo è stato il premier Boris Johnson.

I want to thank the emergency services and members of the public for their immense bravery in responding to this suspected terrorist attack at London Bridge.

This is an appalling incident and all my thoughts are with the victims and their families.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 29 novembre 2019