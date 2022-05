Neonato muore dopo aver ricevuto alimenti contaminati in ospedale

Un neonato è morto dopo aver ricevuto alimenti contaminati per bambini prematuri. Yousef Al-Kharboush è morto a soli 9 giorni, il 1 giugno 2014, di sepsi, dopo essere stato alimentato per via endovenosa con la nutrizione parenterale totale (Npt) di Ith Pharma al St Thomas Hospital nel centro di Londra. Secondo quanto riferito durante il processo, riporta My London, il neonato era uno dei 19 bambini in nove ospedali in Inghilterra che si sono ammalati dopo essere stati infettati dal batterio Bacillus Cereus a causa di un lotto contaminato. Tutti i neonati avevano ricevuto l’alimentazione assistita tra il 27 maggio e il 2 giugno 2014.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Donna soffoca per un boccone di carne ma muore per un incidente... LA TRAGEDIA 17enne alla guida di una BMW causa un incidente con sei vittime LA PANDEMIA Le autorità di Shanghai catturano e ammazzano cani e gatti per...

Leggi anche > Aereo da ricognizione russo viola lo spazio aereo svedese. Stoccolma: «Inaccettabile, agiremo contro»

I pubblici ministeri hanno affermato che l'incapacità dell’azienda farmaceutica di effettuare un'adeguata valutazione del rischio ha provocato la morte di Yousef. Il giudice Deborah Taylor del tribunale di Southwark, riporta il Guardian, ha ordinato quindi all'azienda, di pagare una multa di 1,215 milioni di sterline. Tuttavia, il giudice ha dichiarato che la causa della morte di Yousef non è stata provata «secondo gli standard penali». Ai fini legali il batterio non aveva necessariamente causato danni reali, ma i processi dell'azienda rischiavano «gravi danni e/o morte».