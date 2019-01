Mamma uccide le figlie di 1 e 3 anni e poi si toglie la vita

Lunedì 28 Gennaio 2019, 13:40 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2019 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una giovaneha ucciso le sue due bambine e poi si è tolta la vita. L’omicidio-suicidio di Bolton,, ha sconvolto l’intera comunità. La morte di«non può essere considerata sospetta», ha detto ieri mattina la polizia. «Mentre le sue figlie Casey, tre anni e Darcey, uno, sono state uccise». I detective sono certi di quanto accaduto. Una chiamata è arrivata alla centrale di, lunedì pomeriggio. Qualcosa di strano era accaduto all’indirizzo di casa della Stevens. Gli agenti arrivati sul posto hanno trovato i corpi di Tiffany e delle sue due bambine. Il detective, ha dichiarato: «Il nostro pensiero ora va alla famiglia che sta vivendo un momento difficile. I nostri agenti e psicologi continueranno a sostenerli». Poco ancora è trapelato sul movente e su come siano state ammazzate le piccoline. «Questo è un caso che ha sconvolto tutti.Vorrei ringraziare i miei colleghi che per 48 ore di seguito hanno lavorato per ricostruire l’accaduto». Una vicina di casa,, era una amica della Stevens: «Non ci posso ancora credere i miei bambini con i suoi hanno giocato insieme fino a quel maledetto giorno». Annemarie, 36 anni, ha aggiunto che «Tiffany era una mamma amorevole. Una persona brillante, amichevole e gentile con tutti». «Non è possibile che possa essere accaduta una cosa simile, e senza alcun segnale. Lei amava tantissimo le sue bambine». L’intera comunità è sotto choc per una tragedia a cui è difficile dare delle risposte. Le indagini dei detective stanno continuando per ricostruire gli ultimi attimi di vita della famiglia.