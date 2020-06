Ecuador, il motel ai clienti più «libertini»: «Voi venite da noi e noi facciamo la spesa per voi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se la tua unica via di fuga è il supermercato, vieni da noi; dacci la tua lista e mentre ti diverti, la facciamo noi e te la portiamo fino alla porta della stanza», recita la pubblicità del motel Eros dalla sua pagina Facebook.In Ecuador,, situato sulla strada che collegaa, nella provincia costiera di Manabí, offre ai suoi clienti la possibilità di incontri sessuali e per liberarli dall'impegno di andare a fare la spesa, che rimane l'unica ragione valida per, il locale si impegna a acquistare i prodotti richiesti dal cliente. Il servizio di shopping è disponibile dalle 5 alle 21. L'interessato deve consegnare la lista della spesa al motel e gli impiegati la lasciano davanti alla porta della stanza.Secondo l'amministratore del motel, José Antonio Macías, che ha rilasciato un'intervista a W Radio Colombia, ha raccontato che l'idea è partita dal 1° giugno, quando si è cominciato a allentare le misure di restrizione e è possibile una maggiore circolazione dei veicoli privati.