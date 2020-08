Entra nel parco acquatico chiuso e sbaglia scivolo: muore dopo cinque ore intrappolato in un tubo

Perché volesse infilarsi in quel tubo rimarrà un mistero. L’unico dato certo è che un senzatetto è morto dopo essere rimasto incastrato in un tubo di sostegno dello scivolo di un parco acquatico in Arizona. La polizia ha fatto di tutto per riuscire a liberarlo, ma dopo cinque ore di lavoro ininterrotto ha dovuto arrendersi.

La tragedia è avvenuta all’Eldorado Aquatic and Fitness Center, un parco acquatico di Scottsdale, in Arizona. Il sospetto è che l’uomo abbia scavalcato la recinzione per fare un bagno in piscina prima di infilarsi nel tubo che regge la struttura di un mega scivolo. Le sue urla disperate sono state sentite da un poliziotto intorno a mezzanotte e venti, ma c’è voluta un’ora per individuare da dove provenissero, a causa della struttura che amplificava la voce dell’uomo.Dopo averlo individuato i soccorritori hanno impiegato cinque ore per liberarlo, ma già intorno alle due l’uomo non dava più segni di vita. Servirà un'autopsia per determinare la causa della morte.«Non è stata un'impresa facile entrare in quel tubo, che è il supporto centrale della super struttura che sostiene lo scivolo circolare - ha detto il sergente Kevin Watts - Quell'uomo ha dovuto arrampicarsi e anche a noi è servito un po' di tempo e di lavoro per entraci». Il parco acquatico è stato chiuso per consentire alla polizia di svolgere l’indagine sulla morte dell’uomo.