New York fa causa a TikTok, Facebook e YouTube. «Danni alla salute mentale di bambini e ragazzi»

La città di New York ha fatto causa a TikTok, Facebook e YouTube per danni alla salute mentale di bambini e ragazzi. Secondo la causa Meta, Snap, ByteDance e Google hanno consapevolmente costruito e commercializzato le loro piattaforme per «attrarre, catturare e creare dipendenza nei giovani». L'iniziativa richiama il procedimento intentato nel 2022 in California.

Il sindaco di New York, Eric Adams, aveva anticipato la causa a fine gennaio. «Negli ultimi dieci anni abbiamo visto quanto il mondo online possa esporre i nostri figli a un flusso continuo di contenuti dannosi e alimentare la crisi nazionale della salute mentale dei giovani», ha affermato il primo cittadino in una nota.

New York City Mayor Eric Adams says his administration has filed a lawsuit against the parent companies of TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat and YouTube, alleging that their services are damaging the mental health of young adults and children. https://t.co/vrGiWh6p5w

