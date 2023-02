Rio de Janeiro, fulmine cade sul Cristo Redentore e brucia il sistema d'illuminazione del monumento

Un temporale si è abbattuto su Rio de Janeiro, con forti piogge e fulmini. Alcuni di essi sono caduti sul Cristo Redentore e il fotografo Fernando Braga è riuscito prontamente a registrarli e le sue immagini hanno fatto rapidamente il giro del mondo.

Le scariche, secondo il Santuario arcidiocesano Cristo Redentor, hanno bruciato il sistema di illuminazione del monumento e i computer collegati, ma la statua è rimasta illesa.

«L'intero sistema di illuminazione e internet sono rimasti fuori servizio», ha dichiarato il Santuario.

Successivamente, un team ha effettuato una valutazione per individuare i possibili danni alla struttura del Cristo Redentore. «L'ispezione ha rilevato che non vi sono danni al monumento», ha assicurato il Santuario.



«Il nostro simbolo più grande, colpito da forti scariche elettriche, si è dimostrato ancora una volta resistente. Colpito ripetutamente dal maltempo, continua ad illuminare il cielo, resiliente, accogliente e solidale come ogni brasiliano», ha afferma il rettore del Santuario arcidiocesano Cristo Redentor, padre Omar.