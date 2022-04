Oligarchi russi morti, sei hanno perso la vita nel 2022 in presunti suicidi (tre lavoravano alla Gazprom)

Cresce il giallo attorno agli oligarchi russi morti nell'ultimo periodo. Solo la settimana scorsa, a 48 ore l'uno dall'altro, due sono stati trovati senza vita insieme alle loro famiglie: in quelli che sembrano essere omicidi-suicidi. Ma non sono gli unici a essere deceduti dall'inizio del 2022. Sono altri quattro gli oligarchi scomparsi. E ciò che fa riflettere ancora di più è che la maggior parte delle morti è avvenuta dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio.

Oligarchi morti, chi sono

Ex funzionari della Gazprom, un imprenditore di attrezzature mediche e un vicepresidente di una società di gas naturale. Sono queste le cariche ricoperte dagli oligarchi russi trovati morti nel 2022 in tutto il mondo. Sono Sergey Protosenya, Vladislav Avayev, Vasily Melnikov, Mikhail Watford, Alexander Tyulyakov e Leonid Shulman. Da Mosca al Regno Unito, passando per la Spagna, i multimilionari si trovavano ovunque. E non è la prima volta che si verificano così tanti decessi in poco tempo. Nel 2017, USA Today ha pubblicato un rapporto che ha rilevato che 38 russi di alto profilo sono morti o scomparsi in un periodo di tre anni. Non è raro che gli oppositori e i critici del presidente russo Vladimir Putin vengano assassinati, scompaiano o vengano portati in prigione.

Sergey Protosenya, il multimilionario trovato impiccato in Spagna



Sergey Protosenya, multimilionario con un patrimonio stimato di oltre 400 milioni di euro, è stato trovato impiccato il 20 aprile fuori da una villa spagnola che stava affittando con la sua famiglia per Pasqua. I corpi di sua moglie e di sua figlia di 18 anni sono stati trovati pugnalati a morte nei loro letti. Il figlio, che si trovava in Francia, esclude l'ipotesi dell'omicidio-suicidio: anche se è una delle strade percorse attualmente dagli inquirenti locali.

⚡️ In Spain, ex-top manager of #NOVATEK Sergey Protosenya was found dead along with his wife and daughter.

The bodies of three people were found on Tuesday, April 19, in a house in the resort town of Lloret de Mar.

Coincidence? I think not.#Ukraine #Europe #StopRussia pic.twitter.com/YeqcwWPvcF — Mattias — 💙🌻💛 (@MattiasSvea) April 21, 2022

Vladislav Avayev, l'ex funzionario del Cremlino trovato morto a Mosca

Vladislav Avayev, ex vicepresidente di Gazprombank e prima ancora funzionario del Cremlino, è stato trovato morto un giorno prima (19 aprile) nel suo appartamento di Mosca insieme ai corpi della moglie e della figlia di 13 anni. Accanto a lui una pistola, che sarebbe stata usata per uccidere sua moglie e sua figlia. Da ricordare come la Gazprombank è la terza banca più grande della Russia ed è associata a Gazprom, la più grande società di gas naturale quotata in borsa nel mondo.

Former vice-president of Russia's Gazprombank, his wife and daughter found shot dead in Moscow.



Preliminary investigation believes that 50-year-old Vladislav Avayev killed his wife and 13-year-old daughter, and later committed suicide. pic.twitter.com/EwzWqE0r7h — Free Ukraine (@Mihoflowersy) April 18, 2022

Vasily Melnikov e il collasso della sua società dopo la guerra



E ora torniamo più indietro nel tempo. Precisamente a inizio marzo, quando il miliardario russo Vasily Melnikov e la sua famiglia sono stati trovati tutti morti nel loro appartamento di lusso a Nizhny Novgorod. Melnikov, insieme alla moglie e ai due giovani figli, è morto per ferite da taglio (secondo il giornale russo Kommersant). I coltelli usati negli omicidi sono stati trovati sulla scena del crimine. News 84 Media ha riferito che la società di Melnikov, Medstom, che importa attrezzature mediche in Russia, era sull'orlo del collasso dopo le sanzioni occidentali imposte in risposta alla guerra in Ucraina.

Businessman Vasily Melnikov, owner of the Medstom company, was murdered together with his family in #NizhnyNovgorod.



The businessman, his wife and two minor children were stabbed to death in their own home. An investigation is underway. A contract killing is not ruled out. pic.twitter.com/Rw8IlqGRnp — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022

Mikhail Watford, il magnate di origine ucraina morto in Gran Bretagna

È il 28 febbraio quando l'oligarca di origine ucraina Mikhail Watford viene trovato morto nel garage della sua casa nel Surrey, Regno Unito. La polizia del Surrey sta indagando sulla morte, ma ha detto che non crede che si tratti di un omicidio. Secondo la BBC, l'uomo d'affari russo ha fatto i suoi milioni come magnate del petrolio e del gas dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica.

Alexander Tyulyakov, il vice direttore della Gazprom presunto suicida



Sempre a febbraio, tre giorni prima della morte di Watford e un giorno dopo che la Russia aveva invaso l'Ucraina, un vice direttore generale del dipartimento di tesoreria di Gazprom è stato trovato impiccato nel garage di un cottage a Lenisky (Russia). Si tratta di Alexander Tyulyakov. Tyulyakov, 61 anni, aveva lavorato alla Gazprom per circa 10 anni e aveva precedentemente supervisionato la sicurezza aziendale e le risorse umane.

Leonid Shulman, il dirigente indagato per frode

Il 30 gennaio, circa un mese prima che la Russia invadesse l'Ucraina, un altro alto dirigente di Gazprom è morto nel quartiere Lenisky, che è noto per essere un rifugio per i dirigenti russi. Leonid Shulman, 60 anni, è stato trovato morto nel bagno del suo cottage accanto a un'apparente nota di suicidio, secondo la Novaya Gazeta. Nella nota, Shulman si lamentava di un dolore insopportabile alla gamba, che si era ferito durante le vacanze di Capodanno. Secondo Fortune, Shulman era nel bel mezzo di un'indagine per frode alla Gazprom.