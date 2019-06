Svolta a due settimane dall'omicidio dell'esponente politico della Cdu Walter Luebcke , trovato morto la settimana scorsa nel giardino di casa sua: la polizia dell'Assia ha arrestato un uomo di 45 anni, sospettato di essere il responsabile. Secondo la procura di Kassel sono state trovate tracce di Dna dell'arrestato (di cui non si conosce ancora il nome) sul corpo della vittima.Secondo Bild e Frankfurter Allgemeine, il 45enne arrestato sarebbe legato agli ambienti dell'ultradestra locale. Secondo altre fonti locali l'uomo sarebbe già noto alle forze dell'ordine per un crimine rilevante.Intanto giovedì sono stati celebrati i funerali di Luebcke, cui hanno partecipato circa duemila persone. Il politico era molto conosciuto ed apprezzato in Assia. Aveva difeso i diritti dei migranti.