Pastore annuncia di poter curare il coronavirus e accoglie i malati in casa, ma contrae il covid e muore

Ultimo aggiornamento: 18:35

Has convinto di poterli guarire ma ècandidato nello stato dell'Africa centrale alle elezioni presidenziali del Camerun nel 2018, all'inizio della pandemia dichiarò pubblicamente di essere in grado di curare il covid.presso la Kingship International Ministries Church, fondata da Ndifor, dove aveva imposto le mani su di loro e pregato per la loro guarigione, secondo Voice of America News. Molti dei suoi sostenitori lo definiscono un profeta e hanno creduto che avesse dei poteri speciali che riuscissero a guarire i malati.La malattia si è complicata e gli ha causato gravi difficoltà respiratorie che lo hanno ucciso, come riporta il Daily Mail . Dopo la morte i suoi seguaci hanno impedito che venisse seppellito, procedura che avrebbe contrastato il processo di resurrezione della sua anima, secondo i credenti. Le autorità sanitarie sono invece preoccupate per l'accaduto e per la possibilità che possa aver contagiato altre persone.