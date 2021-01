Catturano un pesce spada di quasi 350 chili e per poco non battono il record nazionale

In Florida, USA,tre uomini hanno catturato un pesce spada del peso di quasi 348 chili, secondo quanto riportato dai media locali.

I pescatori hanno impiegato cinque ore per pescare l'esemplare. «Non ho mai visto un pesce così grande in tutta la mia vita», ha affermato uno dei pescatori, Hunter Irvine. Il pesce pesa solo due chilogrammi in meno di quello che ha segnato il record nazionale americano.

APPROFONDIMENTI SOCIETà Thailandia, la tecnica della balena di Bryde per procurarsi il cibo SINGAPORE Rane vive al posto delle palline per giocare a calcio balilla, caccia...

In tutto il mondo, l'esemplare più grande è stato pescato da un uomo cileno, che nel 1953 ha catturato un pesce spada di oltre 536 chili, secondo quanto riportato dall'International Game Fish Association (IGFA).

© RIPRODUZIONE RISERVATA