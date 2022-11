Re Carlo III e Camilla, manifestante lancia uova contro il re e la regina (senza centrarli): arrestato. Il video

Ha tentato di lanciare uova contro il re Carlo III e la regina consorte Camilla. Per questo un uomo è stato arrestato dalla polizia inglese nel nord dell'Inghilterra. L'episodio è avvenuto durante la visita dei reali alla città di York, dove si erano recati per inaugurare una statua dedicata alla regina Elisabetta.

Il re e la regina consorte sono stati accolti a York dai rappresentanti della città quando un manifestante ha lanciato contro di loro tre uova. Durante il lancio l'uomo avrebbe gridato: "questo paese è stato costruito sul sangue degli schiavi". Il tiro però non è andato a segno e i bersagli reali non sono stati colpiti. L'uomo è stato fermato dalla polizia e arestato da 4 agenti. Nel mentre, secondo quanto riporta il The Guardian altre persone tra la folla hanno iniziato a cantare "Dio salvi il re" e "vergognati" al manifestante. una statua dedicata alla defunta regina Elisabetta II.

The moment eggs were thrown at the royal party as King Charles arrived in #york today. Video from Henry TB pic.twitter.com/OuGMpDlJdC

— DavidDunninguk (@daviddunninguk) November 9, 2022