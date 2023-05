Salva bambino nel passeggino in fuga dopo aver lasciato il colloquio di lavoro, poi viene assunto

Uscito da un colloquio di lavoro, ha notato un passeggino in fuga verso l'autostrada. L'ha fermato prima che raggiungesse la carreggiata, salvando così il bambino. È la storia di Ron Nessman, che per il suo gesto ha ottenuto il suo primo lavoro da anni. Finalmente assunto, dopo anni di disoccupazione e di vita da senzatetto. "Non ho nemmeno avuto il tempo di pensarci", ha detto Nessman alla stazione di notizie locale KOVR-TV.

La ricerca del lavoro

Senza casa da circa otto anni, Ron aveva vissuto con sua sorella negli ultimi mesi.

Il video

Nessman balza dalla panchina, corre verso il passeggino e lo ferma. Tutto catturato dalle camere di sorveglianza. “Non sarei stato in grado di vivere con me stesso se non avessi fatto niente, ovviamente. Sono solo contento di averlo capito e di esserci stato". Nessman ha detto alla stazione di notizie della California KNSD che suoi parenti lontani (in Florida e Missouri) avevano visto il filmato.

La vita da senzatetto

Perché era senzatetto? Era rimasto profondamente colpito dal dolore per la morte inaspettata della sua ragazza. "È stato improvviso e non volevo fare nulla", ha detto Nessman.

L'assunzione

L'ex autista di camion di grandi dimensioni ha detto che si è trasferito di recente nella zona di San Bernardino per ricongiungersi con la sua famiglia. KNSD ha riferito il 4 maggio che Applebee ha successivamente assunto Nessman. Secondo quanto riferito, ha anche ricevuto altre offerte di lavoro. “Apprezzo l'opportunità che Applebee's mi ha dato”, ha detto Nessman a KNSD. "Sono veramente contento".