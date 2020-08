Coronavirus, in Grecia è seconda ondata. «Fase critica, possiamo vincere o perdere»

La Grecia è entrata formalmente nella temuta seconda ondata di pandemia da coronavirus. Lo ha confermato al Guardian uno dei massimi esperti delle malattie infettive del Paese. Dopo aver registrato il numero più alto di diagnosi positive - un record di 203 casi domenica scorsa - il Paese ha raggiunto una fase critica nella sua capacità di contenere l'ulteriore diffusione del virus. «Possiamo dire che la Grecia è entrata formalmente in una seconda ondata di epidemia. Questo è il punto in cui potremmo vincere o perdere la battaglia», ha detto Gkikas Magiorkinis, assistente professore di epidemiologia all'università di Atene.

Secondo l'ex ricercatore della Oxford University, ora nel pool di scienziati esperti nel governo greco, il virus avrà un'impennata di 350 casi al giorno se il »consistente aumento« continuerà senza sosta, scrive il Guardian. »A meno che non ci sia un cambiamento nella tendenza che stiamo vedendo, è probabile che saranno proposte diverse misure sulla falsariga che abbiamo visto a Poros«, ha aggiunto riferendosi alla piccola isola greca situata nella zona meridionale dove un'ondata di casi alla fine della scorsa settimana ha spinto le autorità ad annunciare restrizioni severe che includono la chiusura di club, bar e ristoranti dalle 23. Fino a questo mese, i funzionari della Sanità sembravano avere l'epidemia sotto controllo, ma il ministro della Salute, Vasillis Magiorkinis ha detto che la brusca impennata, aggravata da un improvviso aumento del numero di persone intubate, dalle 9 del primo agosto alle 22 di ieri, non lasciato dubbi sul fatto che la malattia stia registrando una nuova impennata.

Germania



Danimarca

Ancora un picco di contagi nel giro di 24 ore, in Germania: dove oggi l'Istituto Robert Koch registra 966 nuovi casi positivi al Covid 19. Già la settimana scorsa, nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato si erano registrati oltre 1000 casi nuovi nello stesso arco di tempo. Il fattore di riproduzione R0 registrato alla mezzanotte del 10 agosto è 1,09 (il giorno precedente era 1,17).Riprendono a salire i casi di coronavirus in Danimarca, uno dei primi Stati europei a riaprire dopo il lockdown: ieri sono stati registrati 76 contagi, la maggior parte dei quali concentrati ad Aarhus, la seconda città del Paese per popolazione. Lo riporta la Cnn. «Il virus si sta muovendo nella nostra società ancora una volta», ha commentato il ministro della Sanità, Magnus Heunicke. Nuovi casi sono stati segnalati in 67 delle 98 municipalità danesi. L'impennata porta il tasso di contagio ('R') in Danimarca a 1,4, vale a dire ogni persona infetta contagia una media di 1,4 persone. Ad oggi il Paese ha registrato 14.815 contagi, inclusi 620 decessi.