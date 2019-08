Sharon Tate uccisa cinquant’anni fa dalla setta di Charles Manson. La moglie di Polanski era incinta di 8 mesi e mezzo

Venerdì 9 Agosto 2019, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 09-08-2019 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle prime ore deldel 1969, la promettente attrice statunitensefu uccisa ainsieme ad altre quattro persone nella sua villa nei pressi diGli assassini erano i seguaci di, che avevano fatto irruzione armati nella sua casa.Il massacro, caratterizzato da una serie di misteri e atrocità, e soprattutto in virtù della popolarità delle persone coinvolte nella vicenda, venne ben presto considerato uno dei fatti più terrificanti e noti della storia contemporanea.aveva 26 anni, era moglie del famoso regista polaccoed era all’ottavo mese di gravidanza. Distesi sul pavimento, accanto a lei verranno identificati dalla polizia, noto parrucchiere delle star,, regista polacco, e la sua compagna, erede di un impero del caffè. Fuori dalla porta, 18 anni, ragazzo delle consegne che passava lì per caso, ucciso con un colpo di pistola a bruciapelo.L'obiettivo iniziale era quello di introdursi nella villa di proprietà di, artista e produttore musicale, figlio di, che aveva inizialmente mostrato interesse verso alcune canzoni composte da Manson, salvo poi rifiutarsi di scritturarlo per la. Manson si era recato in quella villa in precedenza col desiderio di incontrare nuovamente Melcher per fargliela pagare, ma era stato mandato via da un fotografo amico dellache gli aveva rivelato che la villa adesso era abitata da, attrice e moglie del regista.Gli assassini erano i seguaci de, una setta guidata dal musicista hippy, criminale e mandante degli omicidi: il gruppo ottenne la sua massima notorietà proprio in seguito ai tragici fatti di quella notte.Tra questi,, che pugnala laben 16 volte. Poi prende uno straccio, lo intinge di sangue e scrive la parolasulla porta. A rendere il crimine ancora più atroce fu il fatto che prima di quella nottee gli altri assassini non avevano mai incontratoe le altre vittime.La notte successiva gli assassini penetrano in casa di, proprietari di una catena di supermercati. Dopo averli torturati e uccisi, imbrattano nuovamente i muri di insulti scritti con il sangue, aggiungendo due strane parole:(espressione inglese che significa "confusione" o "alla rinfusa").Nei giorni precedenti le stragi, Manson stava predicando una nuova teoria, affermando: «Stiamo entrando nell’era dell’Helter Skelter». Si tratta del titolo di una canzone deldeie secondo lui contiene una profezia segreta. Nel mondo si era prossimi ad una guerra razziale tra bianchi e neri; alla fine del conflitto toccherà proprio aportare una sorta di Nuovo Ordine. Prima, però, bisognava accendere lo scontro, con una serie di delitti "casuali", apparentemente razziali.I Beatles hanno a più riprese spiegato che il titolo della loro canzone era ispirato semplicemente allo scivolo di un parco di divertimenti.A breve potremo vedere nelle sale il film di«C’era una volta a Hollywood», ispirato da questa vicenda, mentre Manson, il pazzo che voleva diventare una star e padrone del mondo, è morto per un cancro al colon il 19 novembre 2017.Certo è che, dopopassati tra inchieste, voci di testimoni e indagini speciali, aleggiano ancora misteri sulla vicenda.