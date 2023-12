Sparatoria all'università di Praga. «Almeno dieci morti e 30 feriti». Attentatore ucciso

Sparatoria in un'università a Praga, la polizia: «Diversi morti e feriti». Gli agenti sono intervenuti nella centrale piazza Jan Palach a Praga in seguito alla sparatoria segnalata nella sede della Facoltà di Lettere dell'Università Carlo, e non in una scuola come riferito precedentemente. Sul posto sono intervenuti tutti i servizi di emergenza. Secondo le informazioni della polizia trasmesse dalla tv Ct 24 ci sono morti e feriti.

‼️#Shooting at a university in the center of #Prague, #CzechRepublic. Prague According to media reports, the attacker used a long-barreled weapon with optics. There are reports of casualties and injuries.



At the moment, the entire Jan Palach Square and the surrounding area are… pic.twitter.com/dDw30wdUP6

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023