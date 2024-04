Terremoto a Taiwan, scossa di magnitudo 7.4: la più forte degli ultimi 25 anni. Oltre 700 feriti e 7 morti

Un terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato oggi a Taiwan: lo riporta l'Istituto geofisico statunitense Usgs. Il sisma è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 155 km a sud della capitale Taipei, ad una profondità di 34,8 km. Una scossa violenta, la più forte degli ultimi 25 anni.

Dopo la prima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 registrata a Taiwan, a 18 chilometri a sud-est di Hualien City e a circa 155 chilometri a sud della capitale Taipei, ci sono state 58 scosse di assestamento, nove delle quali misurate tra magnitudo 5 e 6.

Altre due hanno superato la magnitudo 6 secondo i dati del Centro sismologico Cwa.

