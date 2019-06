Turista apre al primo tentativo una cassaforte rimasta inviolata per 40 anni

Venerdì 7 Giugno 2019, 15:39

Un turista è riuscito a trovare in pochi secondi la combinazione di una cassaforte che è rimasta chiusa per almeno quaranta anni nello scantinato di un museo canadese senza che nessuno, nemmeno dei fabbri professionisti, riuscissero a aprirla, secondo quanto raccontato dal sito Vermilion standard.L'episodio è avvenuto nel maggio di quest'anno, quando Stephen Mills, di Fort McMurray, nella provincia di Alberta, ha visitato con la sua famiglia il museo della città di Vermilion, che si trova nella medesima regione.La voluminosa cassetta di sicurezza di quasi una tonnellata, è appartenuta all'Hotel Brunswick, che ha cessato l'attività nel 1970. Venti anni dopo, l'oggetto è stato donato al museo, ma è sempre rimasto chiuso, poiché nessuno è mai riuscito a aprirlo.I nuovi proprietari della cassaforte che, comunque, erano in contatto con il vecchio direttore dell'albergo, non hanno mai saputo la combinazione, poiché l'uomo non la ricordava. Successivamente hanno, fatto ricorso a un fabbro, che li ha guidati attraverso una videochiamata, dando loro istruzioni precise, ma senza esito.Da allora, la cassaforte è stata esposta nel museo e, nonostante gli sforzi di altri visitatori, il suo contenuto è rimasto un mistero.Dopo aver appreso la storia di quell'oggetto, Mills ha deciso di tentare la fortuna sotto lo sguardo dei figli. L'uomo, che lavora come saldatore, si è inginocchiato e ha iniziato a girare la ruota. L'uomo ha notato che la numerazione andava da zero a sessanta, ha provato la combinazione 20-40-60 e immediatamente la porta si è aperta.Nonostante la grande aspettativa di tutti i presenti, che si aspettavano di trovare qualche oggetto di valore, all'interno della cassaforte c'era solo un portadocumenti di un cameriere con gli ordini degli ospiti e una ricevuta.Tuttavia, Mills ha riferito di sentirsi estremamente fortunato per essere riuscito ad aprirla al primo tentativo.