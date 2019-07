Precipita dal balcone dell'hotel e muore, la fidanzata accusa: «Ringhiere troppo basse»

Retweet to save a life ❤️ pic.twitter.com/dMG5xlQred — Mia Smith (@mmiassmith) July 17, 2019

Mia Smith, la fidanzata di un giovane inglese morto lo scorso giugno dopo essere precipitato dal balcone della stanza d'albergo a Magaluf, Maiorca, incolpa del decesso del giovane lo stabilimento dove il ragazzo pernottava perché ha le ringhiere troppo basse.Secondo la ragazza, infatti, il fidanzato dopo una notte di festa è caduto accidentalmente dal balcone della sua camera che avendo le ringhiere molto basse non l'ha protetto.Attraverso Twitter, la giovane ha raccontato la dinamica dell'incidente che ha visto protagonista Freddie Pring, 20 anni.Secondo la ragazza, che non era con Freddie a Maiorca al momento dell'incidente, le inferriate dei balconi dell'albergo sono all'altezza dell'anca. «Se inciampi e cadi dal balcone, al 100% non sei sicuro», ha affermato.La giovane è convinta che molti degli hotel spagnoli non siano sicuri e per questo si verificano questi orribili incidenti. «Gli alberghi non fanno nulla per cambiare l'altezza dei loro balconi», ha aggiunto la ragazza, anche se gli albergatori «sanno che i loro ospiti si ubriacano».Mia Smith ha lanciato una campagna di raccolta fondi per il Memorial Fund Freddie Pring al fine di creare uno spazio per la formazione sportiva, rugby e altre discipline per adulti e bambini in West Somerset, un quartiere nella contea di Somerset in Inghilterra, località d'origine del suo fidanzato.Con la campagna, iniziata l'11 luglio, è riuscita a raccolgiere al momento 885 euro.