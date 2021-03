Accoltellato 14 mesi fa, un uomo scopre di avere ancora la lama nel torace

Nagulat ang isang lalaki sa Agusan del Sur nang malamang may nakabaon palang kutsilyo sa loob ng kaniyang katawan. Ayon sa biktimang si Kent Ryan Tomao, 14 na buwan na palang nakabaon ito sa kaniyang tagiliran matapos mapagdiskitahan sa North Cotabato. pic.twitter.com/zlFNn8ElL8 — TV Patrol (@TVPatrol) March 28, 2021

Un uomo ha scoperto di avere la lama di coltello all'interno del torace 14 mesi dopo essere stato accoltellato da un gruppo di adolescenti nella città filippina di Kidapawan, secondo quanto riportato dai media locali.

Kent Ryan Tomao è stato portato in ospedale nel gennaio 2020 dopo essere stato aggredito da criminali, il personale medico ha suturato immediatamente la ferita senza però fare una radiografia per verificare se ci fossero dei resti nel corpo della vittima.

Il 25enne filippino si è reso conto della negligenza dei medici quando il 23 marzo si è recato in ospedale per sottoporsi a esami radiografici, requisito essenziale per presentare domanda per un nuovo lavoro nella provincia di Agusan del Sur.

«Mi sono sempre chiesto perché sento un po' di dolore al petto quando fa freddo, ma non avevo che all'interno del corpo avessi un coltello», ha commentato Tomao.

Il filippino ha detto che spera di tornare nello stesso centro sanitario di Kidapawan per far rimuovere il corpo estraneo, aggiungendo che non intraprenderà azioni legali contro l'ospedale dove è stato medicato.