Uomo condannato a 1080 anni di carcere per aver stuprato la figlia della moglie 90 volte

Un uomo della città brasiliana di Joinville, nel nord dello stato di Santa Catarina, è stato condannato a 1080 anni di carcere per aver stuprato almeno 90 volte la figliastra. L'imputato è stato arrestato in flagranza di reato alcune settimane fa quando sua moglie, che sospettava le violazioni, è arrivata a casa prima del previsto senza preavviso e, dopo essesi resa conto della situazione, ha chiamato la polizia.

Come riporta la stampa locale, il giudice Paulo Eduardo Huergo Farah, della 4a Corte Penale della Corte di Giustizia di Santa Catarina, ha stabilito la pesante condanna per aver valutato che le oltre 90 volte in cui la vittima è stata violentata sessualmente sono state eseguite in circostanze e modi diversi, caratterizzando ogni stupro come reato separato, poiché ciascuno è stato commesso in modo diverso dal precedente.

Il magistrato ha condannato l'imputato a una pena per ognuno di questi crimini, e la somma di tutte le condanne ha superato i mille anni, una delle condanne più alte mai pronunciate in Brasile.

«L'imputato, attraverso più di un'azione, ha commesso diverse infrazioni, senza alcun nesso o connessione tra loro in grado di caratterizzare l'una come la continuità dell'altra, ma al contrario erano indipendenti», si legge nella sentenza che ha condannato l'imputato, in pratica, all'ergastolo, e dove è stata respinta anche la richiesta dei legali affinché l'imputato attendesse in libertà la trattazione dei ricorsi previsti dalla legge.

Secondo quel poco che si sa dell'indagine, tenuta riservata per preservare la bambina, il patrigno ha iniziato a violentarla nel 2019, quando la bambina aveva solo otto anni, e le violenze sono continuate fino all'inizio di quest'anno, quando sono state scoperte. L'uomo ha approfittato del fatto che la moglie si allontanasse per andare al lavoro, e quando era solo con la bambina la violentava, minacciandola assicurandosi il suo silenzio.

Quando la madre della piccola, che aveva riscontrato strani cambiamenti nel comportamento della figlia, si è presentata inaspettatamente a casa dopo essere uscita per lavoro, ha trovato la figlia spaventata, nascosta e senza vestiti, che cercava di coprirsi con abiti non suoi. Colto in flagrante, il marito è uscito dalla stanza senza vestiti e ha cercato di scappare, ma la donna gli ha impedito di uscire di casa e lo ha tenuto rinchiuso fino all'arrivo della polizia.