Infermiera 27enne gravemente ustionata mentre cuoceva un uovo al microonde. Eseguiva una ricetta trovata online

Un'altra vittima di un uovo in camicia. Stavolta è toccato ad un'infermiera di Manchester 27enne, che aveva provato ad eseguire una popolare ricetta trovata in un social media per cuocere perfettamente l'uovo al microonde. Una volta aperto l'ellettrodomestico le è arrivata l'acqua bollente sul volto provocandole ustioni su viso e braccia. Alice Seymour, questo il nome della ragazza, ha detto di aver visto il trucco dell'uovo in camicia in microonde online e ha deciso di provarlo dopo essere tornata a casa da un turno. Parlando esclusivamente a Femal, Alice ha detto: «È stato davvero spaventoso. Tornata da un turno, ho messo l'acqua calda nella caraffa, ci ho rotto un uovo e l'ho messo nel microonde. Era la prima volta che lo provavo».

A nurse has warned against trying the 'microwave poached egg hack' after she was hospitalised with second-degree burns... Pubblicato da The WJN News su Martedì 27 aprile 2021





La dinamica

Ma l'esperimento non è andato a buon fine. «Appena ho aperto lo sportello del microonde l'acqua mi è esplosa in faccia - prosegue a raccontare la ragazza - Il mio ragazzo mi ha portato al pronto soccorso e avevo dolori ovunque. Non ho capito subito cosa fosse successo». In seguito all'incidente del 2019, Alice, che all'epoca aveva 25 anni, ha dovuto prendersi un mese di ferie, il rischio più grande era di contrarre un'infezione. Ha anche spiegato che la sua fortuna è stata indossare gli occhiali perchè diversamente avrebbe anche perso la vista. Ma non è la prima a cui accade un incidente del genere: cucinare le uova al microonde è difatti molto pericoloso perchè il tuorlo si surriscalda troppo, arrivando anche a 12 gradi, e una volta rimosso dal guscio può esplodere. Ma la soluzione arriva dalla stessa Alice: «Basta non farlo in camicia al microonde l'uovo, ma in padella», ha aggiunto.

L'altro episodio

Solo qualche giorno fa sul The Sun un altro caso uguale. Áine Lynch, la mamma 35enne, è rimasta gravemente ustionata dall'uovo in camicia: la ricetta, stavolta, copiata dal cooking show su Loose Women. La dinamica la stessa: l'uovo è esploso e l'acqua bollente è schizzata in faccia alla donna.