USA, professoressa licenziata per aver baciato un alunno in classe e avergli inviato foto osé

Domenica 15 Luglio 2018, 16:15 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2018 16:15

Si è dichiarata colpevole, Chelsea Hahn, una professoressa del New Jersey di 25 anni, che è stata accusata di aver inviato foto osé a un alunno di 17 anni, dopo averlo baciato in classe.La docente, che aveva cominciato a lavorare alla Ewing High School nell'aprile del 2017 è stata licenziata lo scorso 30 giugno. Ora la donna rischia una pena tra i 5 e i 10 anni di reclusione.Secondo quanto riporta il Trentonian, la polizia di Ewing ha arrestato la donna, accusandola di aver messo in pericolo con la sua condotta il benessere psicofisico del giovane studente con le sue continue provocazioni sessuali. Secondo gli uomini della polizia, la donna avrebbe «foto e messaggi inappropriati allo studente attraverso i social», chiedendogli anche rapporti.