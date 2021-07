Variante Delta, allerta negli Usa. I medici: gli under 12 sono a rischio

La variante Delta del Covid si diffonde negli Stati Uniti e la parte di popolazione non vaccinata è chiaramente la più vulnerabile. In questa fetta di persone ci sono soprattutto i bambini di età inferiore ai 12 anni, che non sono ancora idonei per la vaccinazione: il che ha spinto i medici a alzare la soglia dell'attenzione in vista di una possibile ondata di casi in autunno in concomitanza l'avvio dell'anno scolastico.

