Vince una cifra record alla lotteria ma dimentica il biglietto nel negozio

Una donna di settanta anni della città statunitense di Baltimore si è emozionata per la vincita di oltre 12 mila dollari, giocando ache ha dimenticato il biglietto vincente nel negozio.Secondo quanto raccontato dai media locali, infatti, la donna si trovava nel centro commerciale Ravenwood con il compagno quando ha deciso di giocare per la prima volta a Racetrax. La settantenne ha scommesso sui numeri 2, 5, 10 e 7, ovvero i giorni in cui i suoi familiari festeggiano il compleanno.Quando si è accorta di aver vinto, ha chiesto conferma al gestore del locale e dopo aver ricevuto l'assenso è andata di corsa in macchina per raccontare al compagno della vincita Quando, però, l'uomo le ha chiesto di vedere il biglietto la donna si è ricordata di averlo lasciato nel negozio.La donna si è sentita sollevata quando tornata nel centro commerciale si è resa conto che il gestore la attendeva con il suo biglietto del valore di 12.327 dollari.