​Vincono 67.000 dollari alla lotteria, pensano a scherzo e riagganciano al telefono

Due uomini residenti nella città di Melton, in Australia,del Super Jackpot Lucky, ma pensando che fosse uno scherzo, hanno riagganciato il telefono all'operatore che voleva informarli della vincita, secondo quanto riferito da The Lott tramite il sito istituzionale., tuttavia ben presto si sono resi conto del loro errore e hanno richiamato per scusarsi e rivendicare il loro premio. «Avevo ricevuto molte telefonate fastidiose e ho pensato che potesse essere una di quelle, o che fosse una specie di scherzo», ha raccontato uno dei vincitori, la cui identità comunque è rimasta anonima.. «L'ho chiamato subito. Era scioccato. All'inizio non mi ha creduto», ha detto, specificando che hanno giocato «ogni settimana per anni».