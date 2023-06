Mosca Wagner, diretta. Sfida al Cremlino, Prigozhin ferma i suoi tank a 200 km da Mosca. Gruppo Wagner lascia Rostov tra gli applausi della folla. Ora in esilio in Bielorussia

La mediazioni del presidente bielorusso Lukashenko sembrano aver posto fine al tentativo di 'ribellionè delle truppe mercenarie russe Wagner guidate da Yevgeny Prigozhin che ha tenuto per 36 ore il mondo con il fiato sospeso. Lo "chef di Putin" e i suoi miliziani non saranno perseguiti, riprende l'offensiva in Ucraina e Prigozhin andrà in Bielorussia.

Resta incerto il destino dei vertici militari russi accusati da Prigozhin di avere attaccato i suoi uomini mentre la sua marcia, giunta indisturbata fino a 200 chilometri da Mosca, rischia comunque di mostrare i punti deboli del regime.