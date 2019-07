Affidi illeciti, Alessandro Di Battista (editor): «Pronto un libro sull'inferno di Bibbiano»

Domenica 21 Luglio 2019, 11:15 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2019 11:17

Non si sa se ridere o piangere (più la seconda). La notizia è che ilcome esordio da editor per Fazi editore lancerà i libri sul caso dei bambini di Bibbiano, tutto ancora da chiarire ma che i 5 stella hanno impugnato come arma politica contro il Pd.Mentre le indagini sullo scandalo degli affidamenti illeciti – con tutte le orribili storie emerse nelle prime ordinanze di custodia cautelare in base a quanto mostrato dall’indagine Angeli e Demoni – sono ancora in corso Alessandro Di Battista ha raccontato ai suoi fan di esser stato prontissimo e di aver pronto un libro proprio su questa triste vicenda scoppiata meno di un mese fa.Non si tratta di un approfondimento scritto da lui – almeno questo è quel che si capisce dal suo post social pubblicato sulla sua pagina Facebook – ma della prima opera dall’inizio della sua collaborazione con Fazi Editore che lo ha incaricato di scovare nuovi talenti letterari. Come spiega Di Battista, quello sul caso Bibbiano sarà il primo libro che finirà in stampa e lo vedrà al debutto come talent scout per la casa editrice romana.La campagna “il Pd Partito di Bibbiano” - il cui varo ai vertici M5S risale a quesì giorni - diventa così una sagra anche letteraria. Con il Dibba a guidarla. E forse poteva evitarselo.